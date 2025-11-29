“Il rapimento di Arabella”, un film con Benedetta Porcaroli

Al cinema dal 4 dicembre 2025 il film di Carolina Cavalli “Il rapimento di Arabella”, con Benedetta Porcaroli, che è stata premiata come miglior attrice nella sezione Orizzonti della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il rapimento di Arabella – La trama

Holly, 28 anni, ha sempre pensato di essere la versione sbagliata di sé stessa e che la sua vita non sia andata nel modo giusto.

Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato sé stessa da piccola.

Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale.

Scheda film

Titolo: Il rapimento di Arabella

Regia: Carolina Cavalli

Cast: Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei, Eva Robin’s, Margareth Madè, Roberto Zibetti, Boiken Kobo, Monica Nappo, Milutin Dapcevic, Clara Tramontano, Stefano Gragnani

Durata: 107 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: Piperfilm

Data di uscita: 4 dicembre 2025