Esce nelle sale italiane il 13 novembre 2025 il film “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t“, diretto da Ruben Fleischer.

I Quattro Cavalieri sono tornati. Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione.

Questo nuovo capitolo della saga è pensato sia per i fan di lunga data, sia per il pubblico che scopre per la prima volta la magia dei Cavalieri.

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher tornano nei panni dei Quattro Cavalieri, mentre Morgan Freeman riprende il ruolo di Thaddeus Bradley, passato da nemico a mentore.

L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t – La trama

I Quattro ricevono un nuovo messaggio da The Eye, la società segreta di maghi dedita a rubare ai ricchi per restituire ai poveri, e affrontano la loro sfida più grande sulla scena mondiale.

La storia attraversa il globo – da New York, la Francia e Anversa al Sudafrica, al deserto arabico e ad Abu Dhabi – mentre i maghi cercano di sfuggire alla cattura e di mettere a segno un furto colossale: sottrarre un diamante di valore inestimabile a Veronica Vanderberg, la cui sete di potere e ambizione la mette nel mirino del rinnovato gruppo di illusionisti giustizieri.

Scheda film

Titolo: L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t

Regia: Ruben Fleischer

Cast: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, con Rosamund Pike e Morgan Freeman

Durata: 112 minuti

Genere: Thriller

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 13 novembre 2025

Trailer