Monica Guerritore nel suo film “Anna” interpreta la Magnani – Trama e cast

Al cinema dal 6 novembre 2025 il film “Anna“, scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore.

Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, è un omaggio all’indimenticabile Anna Magnani.

Anna – La trama

Nella notte del 21 marzo 1956, Anna Magnani attende in solitudine la notizia della vittoria dell’Oscar per La rosa tatuata. Quella notte, colma di speranza e tensione, segna un punto di svolta: il trionfo pubblico si scontra con una frattura privata.

Mentre il mondo la acclama, Anna affronta l’addio doloroso a Roberto Rossellini. La rottura segna l’inizio di un distacco crescente dal cinema e il ritorno al teatro, luogo più intimo e autentico. Ma soprattutto, comincia un viaggio interiore tra ferite, amore e memoria.

“Anna” racconta un momento cruciale nella vita di una donna forte e fragile, costretta a reinventarsi proprio quando sembra aver conquistato tutto.

Scheda film

Titolo: Anna

Regia: Monica Guerritore

Cast: Monica Guerritore, Tommaso Ragno, Lucia Mascino, Beatrice Grannò, Roberto De Francesco, Alvia Reale, Francesca Cellini, Edoardo Purgatori, Giampiero Judica, Luca Lazzareschi, Antonio Zavatteri, Stefano Rossi Giordani

Genere: Biopic

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 6 novembre 2025

Anna – Trailer