“Una famiglia sottosopra”, un film con Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta

Al cinema dal 6 novembre 2025 il film di Alessandro Genovesi “Una famiglia sottosopra“, con Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta.

Una famiglia sottosopra – La trama

Alessandro Moretti non lavora più da anni, la moglie Margherita si sta lentamente allontanando da lui, e i suoi tre figli sono tanto insopportabili quanto irrispettosi.

Non sarebbe certo una sorpresa se, nel profondo del suo cuore, desiderasse cambiare tutto.

Dopo aver trascorso una giornata in un parco divertimenti per il compleanno di Anna, la più piccola, i sei, suocera inclusa, restano a dormire in uno degli hotel del parco.

Il giorno dopo, al risveglio, accade l’inimmaginabile: ogni membro della famiglia si risveglia nel corpo di un altro.

E questo è solo l’inizio.

Scheda film

Titolo: Una famiglia sottosopra

Regia: Alessandro Genovesi

Cast: Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta, Chiara Pasquali, Martina Bernocchi, Carlo Alberto Matterazzo

Durata: 85 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 6 novembre 2025

Una famiglia sottosopra – Trailer