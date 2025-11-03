HomeMusica"G", il nuovo album di Giorgia - La tracklist
“G”, il nuovo album di Giorgia – La tracklist

Esce venerdì 7 novembre 2025 “G”, il nuovo album di inediti di Giorgia, che arriva dopo un anno ricco di successi e riconoscimenti e a quasi tre anni di distanza dall’ultimo suo disco.

L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Ad accompagnare il brano un video, diretto da Emanuel Lo.

Nell’album “G” è presente anche un’inedita versione de “La cura per me” feat. Blanco.

La tracklist di “G”. 

1. La cura per me;
2. Golpe;
3. Tra le lune e le dune;
4. Carillon;
5. Corpi celesti;
6. Paradossale;
7. Rifare tutto;
8. Sabbie mobili;
9. L’unica;
10. Odio corrisposto;
11. Niente di male;
12. La cura per me feat. Blanco.

