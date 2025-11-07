Geolier, “Fotografia” è il suo nuovo singolo

Dopo aver pubblicato a sorpresa, solo poche settimane fa, “Amen Freestyle”, e aver annunciato la chiusura del quarto disco, Geolier torna con un nuovo singolo dal titolo “Fotografia” (Atlantic Records Italy \ Warner Music Italy), fuori ora ovunque.

Il brano mostra ancora una volta quanto Geolier sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena.

“Fotografia” è stato anticipato lunedì da un video in studio pubblicato sui canali social dell’artista, arrivato dopo alcuni indizi lasciati in giro nei giorni precedenti.

Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi e battuto numerosi record, il rapper è già pronto per “Geolier Stadi 2026“, il tour negli stadi italiani.

In pochi anni, Geolier ha conquistato le classifiche, riempito palasport, ippodromi e stadi e ha costruito un legame autentico con chi lo segue.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni.

Nel novembre 2024 è uscito il suo libro “Per sempre”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.