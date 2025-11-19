HomeTelevisione"L'uomo dei ghiacci", film su Rai2
“L’uomo dei ghiacci”, film su Rai2

Su Rai2 mercoledì 19 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Jonathan HensleighL’uomo dei ghiacci”, con Liam Neeson.

L’uomo dei ghiacci – La trama

Dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nell’estremo nord del Canada, un autista di camion esperto di guida su ghiaccio deve condurre un’impossibile missione di salvataggio.

Lottando contro lo scongelamento delle acque e una violenta tempesta, il protagonista e la sua squadra dovranno salvare dei minatori rimasti intrappolati in una cava per via di un’esplosione.
Qualcuno però è interessato a rendere loro la vita difficile.

Nel cast Liam Neeson, Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Benjamin Walker.

