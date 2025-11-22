Ballando con le stelle – 22 novembre 2025 – Rai1

Su Rai1 sabato 22 novembre 2025 in prima serata va in onda la nona puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Ospite della puntata l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio che imiterà Milly Carlucci nei modi, nel look e nella voce e interagirà con la conduttrice tra sketch, battute e imprevisti comici che coinvolgeranno anche giuria e pubblico.

Ballerina per una notte sarà proprio Giulia Vecchio, che sarà affiancata da un maestro del programma in un’esibizione che sarà valutata dalla giuria e che contribuirà all’assegnazione del consueto “tesoretto” a uno dei concorrenti.

La finale, intanto, è sempre più vicina e prosegue la corsa per conquistare la vittoria con prove da superare sempre più difficili.

La scorsa puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, al secondo posto si sono posizionati Martina Colombari e Luca Favilla e al terzo Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Si è dovuta fermare la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice a causa della frattura scomposta a tre costole della conduttrice.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

Ballando on the Road

Anche questo sabato, al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, su Rai1 le immagini delle bellezze paesaggistiche della Calabria accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci.

La giuria è composta da Matteo Addino, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

“Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.