Ballando con le stelle – 29 novembre 2025 – Rai1

Decima puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, in onda in prima serata su Rai1 sabato 29 novembre 2025.

È ormai in vista la Semifinale. Già nella prima manche ci sarà la prima qualificazione e poi in un’avvincente manche di sfide e in uno spareggio all’ultimo ballo si andrà a comporre la griglia dei semifinalisti.

Ballerina per una notte è Ilaria D’Amico, che ballerà con Yuri Orlando.

La giornalista sportiva sarà impegnata nella conquista del tesoretto da assegnare a una o due coppie in gara, in base alle scelte che faranno nel corso della serata Alberto Matano e Rossella Erra. Bonus prezioso, che potrebbe rivelarsi determinante in vista della prima semifinale del 6 dicembre, quando avrà luogo anche il ripescaggio.

La puntata scorsa è stata vinta da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, mentre è stata eliminata la coppia di Nancy Brilli e Filippo Zara, che ha perso lo spareggio con Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

I 7 Vip ancora in gara, Paolo Belli, Rosa Chemical, Martina Colombari, Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini, affiancati dai loro maestri, in questa decima puntata metteranno in scena coreografie ancora più difficili, e ognuno darà il massimo per conquistare i telespettatori e la giuria in studio.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

Ballando on the Road

Anche questo sabato, al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, su Rai1 le immagini delle bellezze paesaggistiche della Calabria accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci.

La giuria è composta da Matteo Addino, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

“Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.