“Ballando con le stelle” – 8 novembre 2025 – Monica Guerritore ballerina per una notte – Rai1

Su Rai1 sabato 8 novembre 2025 in prima serata va in onda la settima puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Ballerina per una notte è Monica Guerritore, protagonista e regista del film “Anna“, dal 6 novembre nelle sale italiane. Il pubblico di Rai1 potrà vederla sul palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico in Roma proprio in un omaggio ad Anna Magnani, danzando in coppia con Luca Urso.

La puntata scorsa è stata vinta dalla coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo ad essere eliminato.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

Ballando on the Road

Anche questo sabato, al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, su Rai1 le immagini delle bellezze paesaggistiche della Calabria accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci.

La giuria è composta da Matteo Addino, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

“Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.