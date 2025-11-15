“Ballando con le stelle” – Pierluigi Pardo ballerino per una notte – Rai1

Ottava puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Lo spettacolo va in onda in prima serata su Rai1 sabato 15 novembre 2025.

Ballerino per una notte è il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira.

La puntata scorsa è stata vinta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, mentre la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale è stata eliminata.

All’inizio della puntata di sabato 15, invece, si sfideranno al televoto Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Marcella Bella con Chiquito, insieme alla coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

Ballando on the Road

Anche questo sabato, al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, su Rai1 le immagini delle bellezze paesaggistiche della Calabria accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci.

La giuria è composta da Matteo Addino, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

“Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.