“Ballando con le stelle” – Su Rai Premium la puntata dell’ 8 novembre 2025

Su Rai Premium mercoledì 12 novembre 2025 in prima serata la replica della settima puntata di “Ballando con le stelle”, andata in onda l’ 8 novembre 2025.

Lo show dance è condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Ballerina per una notte Monica Guerritore, protagonista e regista del film “Anna“, al cinema dal 6 novembre 2025. Sul palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico in Roma danza in coppia con Luca Urso proprio in un omaggio ad Anna Magnani.

La sesta puntata è stata vinta dalla coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo ad essere eliminato.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.