Blanca 3 – Su Rai Premium la replica dell’ultima puntata

di Redazione
Blanca

Su Rai Premium sabato 8 novembre 2025 alle ore 21.20 la replica dell’ultima puntata, dal titolo “Il bambino“, della serie televisiva “Blanca” (terza stagione), con Maria Chiara Giannetta.

Blanca – Il bambino – La trama

Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui.

In una corsa contro il tempo, Blanca decide di portare avanti l’indagine sul bambino scomparso mettendosi in pericolo in prima persona.

Il cast

Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.

La colonna sonora originale è dei Calibro 35.

