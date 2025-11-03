Blanca 3 – Ultima puntata – Trama e cast – Rai1

Su Rai1 lunedì 3 novembre 2025 in prima serata va in onda l’ultima puntata della serie televisiva “Blanca“, con Maria Chiara Giannetta.
Il titolo di questo sesto episodio è “Il bambino“.
Blanca – Il bambino – La trama
Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui.
In una corsa contro il tempo, Blanca decide di portare avanti l’indagine sul bambino scomparso mettendosi in pericolo in prima persona.
Il cast
Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.
La colonna sonora originale è dei Calibro 35.