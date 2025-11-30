HomeTelevisione"Carosello in love" - La trama e il cast - Rai1
“Carosello in love” – La trama e il cast – Rai1

Carosello in love

Su Rai1 il film tv diretto da Jacopo BonviciniCarosello in love” in onda domenica 30 novembre 2025 in prima serata.

Carosello in love – La trama

Da quando la televisione è entrata nelle case degli italiani, molte cose sono cambiate: il modo di parlare, di scrivere, di guardare e anche di sognare.

Laura è una ragazza affascinata (come tante nel 1957) dal potere della tv, che vince il concorso per segretarie in Rai contro la volontà del padre. Tutto pur di entrare in quel mondo straordinario.

Carosello, trasmissione “cult” che cambia l’immaginario del Paese, è il suo grande amore. Laura ama tutto ciò che rappresenta quel programma: i prodotti che promuove e i modelli di felicità che propone. Determinata e affidabile, sogna una vita come quelle che si vedono sullo schermo.

Per Mario, invece, il televisore è un apparecchio come un altro, un elettrodomestico.
Creativo e sciupafemmine, lavora come regista per Carosello fin dal primo giorno di riprese, ma il suo sogno è il cinema, lì è solo di passaggio.

Laura considera Mario un intellettuale snob e farfallone e lui, a sua volta, pensa che Laura sia una tipa ingenua, una delle tante che si fa abbindolare da falsi miti e fantasie.
Sul set del leggendario programma, le vite di Laura e Mario si intrecciano…

Nel cast Ludovica Martino, Giacomo Giorgio, Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandruccio, Massimo De Lorenzo, Dora Romano.

