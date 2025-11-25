“C’è ancora domani”, la trama del film di Paola Cortellesi – Rai1

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai1 propone martedi 25 novembre 2025 in prima serata il film diretto da Paola Cortellesi, che interpreta anche il ruolo della protagonista, “C’è ancora domani“.

Girato in un intenso bianco e nero, il film ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti.

C’è ancora domani – La trama

Delia è la moglie di Ivano. Ha tre figli.

Moglie, madre: questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta.

Siamo nella seconda metà degli anni Quaranta e questa famiglia vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle.

Ivano è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre direttamente con la cinghia.

Ha rispetto solo per suo padre, il Sor Ottorino, un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante.

L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa, con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza.

È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella, che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio, e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante.

Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspira. L’arrivo di una lettera misteriosa, però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.

Il cast

Nel cast Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Francesco Centorame, Lele Vannoli, Paola Tiziana Cruciani, Yonv Joseph, Alessia Barela, Federico Tocci, Priscilla Micol Marino, Maria Chiara Orti, Silvia Salvatori, Mattia Baldo, Gianmarco Filippini.