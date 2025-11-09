“Che Tempo Che Fa” – Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino ospiti di Fabio Fazio

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 9 novembre 2025 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di “Vita da Carlo”, una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni, giunta alla sua stagione finale.

Regista e interprete di intramontabili successi, in oltre 45 anni di straordinaria carriera ha ottenuto prestigiosi premi nazionali e internazionali.

Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano, presentato in anteprima all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nelle sale dal 13 novembre 2025. Attore pluripremiato, ha ottenuto nella sua carriera numerosi riconoscimenti.

Federica Pellegrini, campionessa di nuoto con numerose medaglie conquistate e record del mondo realizzati, e Matteo Giunta, allenatore, oltre che dirigente della Fede Academy. Entrambi sono autori del libro “In un tempo solo nostro” in cui raccontano, ciascuno secondo il proprio punto di vista, il primo anno da genitori.

Paolo Giordano, scrittore Premio Strega e Premio Campiello; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Francesco Costa, direttore de Il Post; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC; il climatologo Luca Mercalli.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality “The Traitors – Italia”; Mara Maionchi; Nek, new entry tra i coach di “The Voice Senior” e da novembre live in USA e Canada con “Nek Hits Live”; Nino Frassica; Enzo Miccio; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona, nei teatri italiani con “Bravissssssimo!”; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Giucas Casella.