“Che Tempo Che Fa”, Greta Thunberg e Margaret Atwood ospiti di Fabio Fazio

Redazione
di Redazione
Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 2 novembre 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Insieme a Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Greta Thunberg, la giovane svedese nota per la sua attività in favore dell’ambiente e per l’impegno per la pace.

Antonella Clerici, presto al timone della sesta edizione di “The Voice Senior”.

La scrittrice canadese Margaret Atwood, con il suo nuovo libro “Le nostre vite”.

E ancora: Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro GenovesiUna famiglia sottosopra”; Ornella Vanoni; Gad Lerner; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi; Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Antonella Clerici; Suor Myriam e Suor Eleonora, protagoniste del programma “La Cucina delle Monache” su Food Network; Carl Brave, live con il nuovo singolo “Occhiaie” e attualmente in tour con “Notti Brave Amarcord Tour”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; la Signora Coriandoli; il ballerino di “Ballando con le stelle” Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Gigi Marzullo.

