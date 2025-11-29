HomeTelevisione"Contromano", film su Rai Movie - La trama
Televisione

“Contromano”, film su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Contromano

Su Rai Movie, sabato 29 novembre 2025 alle ore 17.30, il film di Antonio Albanese dal titolo Contromano, con lo stesso Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno, David Anzalone.

Contromano – La trama

Mario Cavallaro si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni.

Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto.

La sua vita si divide tra il suo negozio di calze ereditato dal padre e un orto, unica passione conosciuta, messo in piedi sul terrazzo della sua abitazione.
Ogni cambiamento gli fa paura, figuriamoci se il suo vecchio bar viene venduto ad un egiziano e se davanti alla sua bottega arriva Oba, baldo senegalese venditore di calzini.

Per Mario la soluzione è semplice e folle allo stesso tempo: “rimettere le cose a posto”. Così decide di rapire Oba per riportarlo semplicemente a casa sua, Milano-Senegal solo andata.

Ma poi questo paradossale on the road si complicherà. Anche perché Oba acconsentirà alla sua “deportazione” a patto che Mario riaccompagni a casa anche la sorella, Dalida…

MOSTRE

Cagliari | “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra”
Read more

A Genova una mostra dedicata ad Art Kane

"Art Kane. Visionary", mostra a Genova
Read more

Giulio Romano, allievo di Raffaello a Genova

"Giulio Romano, allievo di Raffaello a Genova"
Read more

A Palazzo Reale di Milano una mostra dedicata a Leonora Carrington

“Leonora Carrington”
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025