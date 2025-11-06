“Così fan tutte” di Mozart alla Scala – Rai5

Rai Cultura giovedì 6 novembre 2025 in prima serata su Rai5 propone l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart “Così fan tutte“, che chiude la Stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano.
Lo spettacolo, dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, è preceduto da un’introduzione di Veronica Pivetti.
Sul podio il Maestro Alexander Soddy.
La regia è di Robert Carsen.
Le scene sono di Robert Carsen & Luis F. Carvalho, i costumi di Luis F. Carvalho, le luci di Robert Carsen & Peter van Praet. Video di Renaud Rubiano. Coreografie di Rebecca Howell.
Dorabella e Fiordiligi sono due sorelle che vengono messe alla prova circa la loro fedeltà ai rispettivi fidanzati, Ferrando e Guglielmo.
I due uomini hanno, infatti, scommesso con Don Alfonso, ad insaputa delle due donne, sulla rettitudine delle fidanzate. E così, Ferrando e Guglielmo, travestendosi, corteggiano ciascuno la donna dell’altro.
Così fan tutte – Personaggi ed interpreti
Fiordiligi: Elsa Dreisig;
Dorabella: Nina van Essen;
Despina: Sandrine Piau;
Guglielmo: Luca Micheletti;
Ferrando: Giovanni Sala;
Don Alfonso: Gerald Finley.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.
La regia televisiva è di Arnalda Canali.