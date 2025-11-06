“Così fan tutte” di Mozart alla Scala – Rai5

Teatro alla Scala di Milano – Ph Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Rai Cultura giovedì 6 novembre 2025 in prima serata su Rai5 propone l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart “Così fan tutte“, che chiude la Stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano.

Lo spettacolo, dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, è preceduto da un’introduzione di Veronica Pivetti.

Sul podio il Maestro Alexander Soddy.

La regia è di Robert Carsen.

Le scene sono di Robert Carsen & Luis F. Carvalho, i costumi di Luis F. Carvalho, le luci di Robert Carsen & Peter van Praet. Video di Renaud Rubiano. Coreografie di Rebecca Howell.

Dorabella e Fiordiligi sono due sorelle che vengono messe alla prova circa la loro fedeltà ai rispettivi fidanzati, Ferrando e Guglielmo.

I due uomini hanno, infatti, scommesso con Don Alfonso, ad insaputa delle due donne, sulla rettitudine delle fidanzate. E così, Ferrando e Guglielmo, travestendosi, corteggiano ciascuno la donna dell’altro.

Così fan tutte – Personaggi ed interpreti

Fiordiligi: Elsa Dreisig;

Dorabella: Nina van Essen;

Despina: Sandrine Piau;

Guglielmo: Luca Micheletti;

Ferrando: Giovanni Sala;

Don Alfonso: Gerald Finley.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

La regia televisiva è di Arnalda Canali.