"Di nuovo in gioco", un film con Clint Eastwood su Iris

Su Iris venerdì 28 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Robert Lorenz dal titolo “Di nuovo in gioco“, con Clint Eastwood.

Di nuovo in gioco – La trama

Gus Lobel è da decenni uno dei migliori scout ed esperti del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti sportivi. Tuttavia, malgrado cerchi a tutti i costi di nasconderlo, l’età avanza e si rifiuta di finire in panchina. Purtroppo però non ha scelta. L’ufficio centrale degli Atlanta Braves inizia a mettere in discussione le sue capacità, specialmente in vista della selezione di una nuova promessa del baseball.

L’unica persona che potrebbe aiutarlo è l’unica alla quale Gus preferirebbe non doversi rivolgere: sua figlia Mickey, un avvocato di Atlanta che sta per diventare socio dello studio legale in cui lavora.

Mickey ha sempre avuto un rapporto difficile con suo padre, il quale, dopo la morte della moglie, non è stato un genitore modello. Anche ora, nei rari momenti che trascorrono insieme, lui è sempre troppo distratto dal baseball, e Mickey è convinta che sia proprio quello l’unico grande amore della sua vita.

Malgrado le decise obiezioni di Gus, Mickey decide di accompagnarlo in un ultimo incarico in Nord Carolina, mettendo a repentaglio la propria carriera per salvare quella del padre.

Costretti a trascorrere del tempo insieme per la prima volta dopo anni, ognuno di loro farà delle scoperte, rivelando verità a lungo nascoste, rispetto al passato e al presente, che potrebbero cambiare il futuro di entrambi.

Nel cast Clint Eastwood, John Goodman, Robert Patrick, Matthew Lillard, Justin Timberlake, Amy Adams, Joe Massingill.

