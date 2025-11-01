“Diabolik – Ginko all’attacco!”, film su Rai4

Su Rai4 sabato 1 novembre 2025 alle ore 23.57 il film dei Manetti Bros “Diabolik – Ginko all’attacco!”.
Diabolik – Ginko all’attacco! – La trama
Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame.
Tradita dal re del terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik.
Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg…
Nel cast Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini, Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco Bonadei, G-Max, Gustavo Frigerio.