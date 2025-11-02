Domenica In – 2 novembre 2025 – Gli ospiti – Rai1

Su Rai1 domenica 2 novembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la settima puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

L’attrice Monica Guerritore racconterà “Anna”, il nuovo film in uscita nelle sale il 6 novembre 2025, omaggio all’indimenticabile Anna Magnani.

Arisa sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera artistica e musicale, e si esibirà dal vivo con il nuovo singolo “Nuvole”.

Non mancherà lo spazio dedicato a “Ballando con le Stelle”, con Beppe Convertini e Pasquale La Rocca e gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra.

Le attrici Claudia Gerini e Claudia Pandolfi saranno in studio per presentare il film “Fuori la verità”, per la regia di Davide Minnella.

Per lo spazio attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno insieme a Salvo Sottile e Vladimir Luxuria i principali fatti della settimana.

In occasione della maratona de “I Giorni della Ricerca”, dedicata alla ricerca contro il cancro, sostenuta dalla Rai, interverrà il regista Ferzan Ozpetek, testimonial dell’A.I.R.C.

Teo Mammucari sarà protagonista di uno spazio dedicato alla magia e condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In” mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio racconterà Sophia Loren, icona di bellezza ed eleganza senza tempo.