HomeTelevisioneDomenica In – 23 novembre - Puntata dedicata ad Ornella Vanoni
Televisione

Domenica In – 23 novembre – Puntata dedicata ad Ornella Vanoni

Redazione
di Redazione
Domenica In

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 23 novembre 2025 alle ore 14.00 su Rai1 va in onda un nuovo appuntamento di “Domenica In”.

La puntata è interamente dedicata ad Ornella Vanoni. Un omaggio a una delle voci più amate della musica italiana.

In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, il giornalista Paolo Giordano.

In collegamento intervengono Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica e, dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, Enzo Miccio.

Non mancano le voci di chi ha conosciuto Ornella da vicino: in collegamento telefonico Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mogol, per raccontare aneddoti e momenti indimenticabili di una vita dedicata alla musica.

La puntata si conclude alle 14.55, per passare la linea alla finale di Coppa Davis.

MOSTRE

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025