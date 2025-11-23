Domenica In – 23 novembre – Puntata dedicata ad Ornella Vanoni

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 23 novembre 2025 alle ore 14.00 su Rai1 va in onda un nuovo appuntamento di “Domenica In”.

La puntata è interamente dedicata ad Ornella Vanoni. Un omaggio a una delle voci più amate della musica italiana.

In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, il giornalista Paolo Giordano.

In collegamento intervengono Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica e, dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, Enzo Miccio.

Non mancano le voci di chi ha conosciuto Ornella da vicino: in collegamento telefonico Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mogol, per raccontare aneddoti e momenti indimenticabili di una vita dedicata alla musica.

La puntata si conclude alle 14.55, per passare la linea alla finale di Coppa Davis.