Domenica In – 30 novembre 2025 – Gli ospiti – Rai1

Su Rai1 domenica 30 novembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Tra cinema, televisione e musica, una puntata ricca di ospiti e sorprese.

In studio ci sarà Can Yaman, protagonista della serie evento “Sandokan”, in onda su Rai1 da lunedì 1 dicembre per quattro puntate, con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Barbara D’Urso, intervistata da Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata, e insieme a Pasquale La Rocca parlerà della sua esperienza a “Ballando con le Stelle”.

Pio e Amedeo presenteranno il loro primo film da registi, “Oi vita mia”, appena uscito nelle sale, accompagnati da Lino Banfi, interprete di un ruolo poetico nella pellicola.

Gli attori Giacomo Giorgio e Alessio Vassallo saranno presenti per raccontare rispettivamente il film-tv “Carosello in Love”, in onda su Rai1 questa sera 30 novembre, e la serie “L’altro Ispettore”, in tre puntate da martedì 3 dicembre.

Sanremo 2026 sarà al centro dello spazio dedicato all’attualità: a pochi minuti dall’annuncio di Carlo Conti dei Big in gara, nel TG1 delle 13.30, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno a caldo il cast della 76ª edizione del Festival insieme a Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani, Luca Dondoni.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco “Il Musichiere” e del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In“, mentre Enzo Miccio ci farà rivivere gli anni del mitico “Carosello“.