Domenica In – 9 novembre 2025 – Gli ospiti – Rai1

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 9 novembre 2025 alle ore 14.00 su Rai1 va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Tra i momenti più attesi l’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà ripercorrendo la propria carriera e la vita personale. Accanto a lui il figlio Toni, regista del film documentario “Nino. 18 giorni”, dedicato alla storia del celebre papà, in uscita nelle sale il 20 novembre 2025.

Gianluca Gazzoli offrirà anticipazioni su “Sanremo Giovani”, il programma che condurrà a partire dall’ 11 novembre 2025 su Rai2, mentre Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno il film “Una famiglia sottosopra”, diretto da Alessandro Genovesi.

L’attualità sarà al centro di un confronto tra Mara Venier, Tommaso Cerno e tre ospiti d’eccezione: Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica, in collegamento da Milano, per commentare la “notizia della settimana”.

Sul fronte letterario, Massimo Gramellini parlerà del suo nuovo libro “L’amore non ha un perché, l’amore è il perché”, offrendo spunti di riflessione sul tema dei sentimenti.

Andrea Sannino si esibirà con il brano “A signora”, tratto dallo spettacolo teatrale “Semplicemente Andrè”, in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 21 novembre 2025.

Matteo Bocelli proporrà il suo nuovo singolo “Più veloce della luce”, regalando al pubblico un momento di grande intensità.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, mentre il wedding designer Enzo Miccio renderà omaggio a Mina, icona indiscussa della musica italiana.