“Escape Plan – Fuga dall’inferno”, un film con Stallone e Schwarzenegger – Rai4

Redazione
di Redazione
Escape Plan - Fuga dall'inferno

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono i protagonisti di “Escape Plan – Fuga dall’inferno”, il film diretto da Mikael Håfström, in onda su Rai4 lunedì 24 novembre 2025 alle ore 21.22.

Escape Plan – Fuga dall’inferno – La trama

Ray Breslin – una delle principali autorità mondiali nel campo della sicurezza delle strutture carcerarie – decide di accettare un ultimo incarico: evadere dall’ultra-segreto e tecnologico penitenziario di ultimissima generazione, “La Tomba”.

Ingannato ed ingiustamente imprigionato, Breslin si trova così a dover coinvolgere il detenuto Emil Rottmayer, per mettere in atto un audace Escape Plan, ai limiti dell’inverosimile, per evadere dal più sicuro ed inespugnabile carcere mai concepito e costruito dall’uomo.

Nel cast Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Faran Tahir, Amy Ryan, Sam Neill, Vinnie Jones, Vincent D’Onofrio, Matt Gerald, Curtis “50 Cent” Jackson, Caitriona Balfe, David Joseph Martinez, Alec Rayme, Christian Stokes, Graham Beckell.

Escape Plan – Fuga dall’inferno – Guarda il trailer

