La finale di “Tale e Quale Show” – Le imitazioni – In giuria anche Orietta Berti e Nicola Savino – Rai1

Tale e quale show

Su Rai1 venerdì 7 novembre 2025 in prima serata va in onda il gran finale di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

Sarà una serata speciale anche per il fine solidale dell’evento: il premio di 20.000 euro sarà infatti devoluto all’AircAssociazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi “I giorni della ricerca”.
Per l’intera serata anche Carlo Conti, storico ambassador Airc, insieme alla giuria e agli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori.

La classifica attuale vede in testa Pamela Petrarolo.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa serata:
Carmen Di Pietro sarà Mina;
Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler;
Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain;
Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta alla classifica con Emma;
Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà;
Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi;
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno Gigi Proietti e Claudio Villa;
Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D’Alessio;
Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones;
Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Ospite speciale e “quarto giudice” sarà Nicola Savino. Alla giuria si aggiunge anche Orietta Berti come quinto giudice.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

