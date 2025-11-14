HomeTelevisioneIl balletto "Carmen" su Rai5
Televisione

Il balletto “Carmen” su Rai5

Redazione
di Redazione
Carmen di Bubeníček

Rai Cultura propone, sabato 14 novembre 2025 alle ore 7.59 su Rai5, il balletto in due atti Carmen, andato in scena nel febbraio 2019 al Teatro dell’Opera di Roma e firmato dal coreografo Jiří Bubeníček.

Il lavoro, proposto dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato, con le scene e luci di Gianni Carluccio, i costumi di Anna Biagiotti e la direzione musicale di Louis Lohraseb, coniuga lo stile classico a quello contemporaneo mettendo al centro la storia con cui negli anni si sono misurati i più grandi coreografi del mondo.

Interpreti principali Rebecca Bianchi nel ruolo del titolo, Amar Ramasar in quello di Don José, Alessio Rezza come Lucas.

Sul piano musicale, il balletto accoglie, oltre alla celebre partitura di Bizet, brani di Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco, Gabriele Bonolis.

L’Orchestra è del Teatro dell’Opera di Roma.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.

MOSTRE

A Palazzo Reale di Milano una mostra dedicata a Leonora Carrington

“Leonora Carrington”
Read more

A Chiavari la mostra fotografica “AttraversaMenti” di Federico Garibaldi

Mostra “AttraversaMenti”
Read more

A Firenze una mostra dedicata a Boccaccio politico

"Boccaccio politico per la città di Firenze"
Read more

“Antonio Giuseppe Santagata. Artista multiforme” – Mostra a Recco

Nel 1943, costretto dagli eventi bellici, Antonio Giuseppe Santagata decide di lasciare Roma e fare ritorno in Liguria, nella casa che aveva acquistato anni...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025