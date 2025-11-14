Il balletto “Carmen” su Rai5

Rai Cultura propone, sabato 14 novembre 2025 alle ore 7.59 su Rai5, il balletto in due atti Carmen, andato in scena nel febbraio 2019 al Teatro dell’Opera di Roma e firmato dal coreografo Jiří Bubeníček.

Il lavoro, proposto dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato, con le scene e luci di Gianni Carluccio, i costumi di Anna Biagiotti e la direzione musicale di Louis Lohraseb, coniuga lo stile classico a quello contemporaneo mettendo al centro la storia con cui negli anni si sono misurati i più grandi coreografi del mondo.

Interpreti principali Rebecca Bianchi nel ruolo del titolo, Amar Ramasar in quello di Don José, Alessio Rezza come Lucas.

Sul piano musicale, il balletto accoglie, oltre alla celebre partitura di Bizet, brani di Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco, Gabriele Bonolis.

L’Orchestra è del Teatro dell’Opera di Roma.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.