Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio – Trama e cast – Rai1

“Il campo del vasaio” è il titolo dell’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 4 novembre 2025 alle ore 22.05.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio – Trama

Presso il critaru, un impervio pendio argilloso, viene ritrovato un sacco con dentro un cadavere fatto a pezzi: un uomo, ucciso e nascosto lì da circa due mesi.

Il Commissario Montalbano comincia ad indagare, ma presto emerge anche un altro grosso problema, che non può essere più ignorato: Mimì Augello, da tempo piuttosto cupo, diventa sempre più irascibile, scontroso, intrattabile.

Montalbano capisce di dover fare qualcosa, e in breve scopre che Mimì ha un’amante, con la quale si incontra in segreto, di notte.

Salvo ritiene che la tresca sia alla base dello strano comportamento di Mimì.

Augello pretende che Salvo gli assegni il caso del morto al critaru, altrimenti chiederà al Questore il trasferimento ad altra sede.

Montalbano prende tempo, e intanto va avanti con l’indagine, e scopre che il morto nel sacco è stato ucciso e sistemato in una maniera che richiama antichi rituali mafiosi: perciò di delitto di mafia si tratta, e non solo, ma operato da qualcuno che conosce bene il modo in cui agiva la vecchia mafia.

Questa pista sembra presto avere conferma: il caso del critaru si intreccia con un altro caso, la scomparsa di Giovanni Alfano, denunciata dalla moglie Dolores. Alfano è parente del vecchio e malato Balduccio Sinagra. Montalbano scopre che il morto nel sacco è appunto Giovanni Alfano, e molti elementi fanno pensare che questi possa essere stato ucciso, in quanto traditore, per ordine di Balduccio.

L’indagine sembra avviata verso la sua risoluzione, quando d’un tratto Salvo scopre un fatto che lo sconvolge.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Isabell Sollman, Angelo Russo, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Tuccio Musumeci, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Costantino Carrozza, Giovanni Battaglia, Carmela Gentile, Roberto Bonura, Francesco Colaiemma, Vincenzo Failla, Maria Isabella Piana, Gigio Molla, Belén Rodríguez.