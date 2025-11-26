Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti – La trama e il cast

“Il metodo Catalanotti” è il titolo dell’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 mercoledì 26 novembre 2025 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – “Il metodo Catalanotti” – La trama

Carmelo Catalanotti è stato assassinato, ma quest’omicidio, fosse anche solo per la strana compostezza della salma e l’assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano.

Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta.

A complicare questo già non facile caso ci si metterà Mimì Augello, che, nel tentativo di sfuggire al marito della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere, che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Antonia Truppo, Angelo Russo, Carlo Cartier, Marina Rocco, Monica Dugo, Aglaia Mora, Maurizio Bologna, Giampiero Cicciò, Gaetano Aronica, con Greta Scarano e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.