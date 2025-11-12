HomeTelevisioneIl Commissario Montalbano - La caccia al tesoro – La trama e...
Televisione

Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai1 mercoledì 12 novembre 2025 in prima serata con l’episodio “La caccia al tesoro“, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
La regia è di Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro – Trama

Una mattina, Gregorio e Caterina Palmisano, due anziani si barricano nel loro appartamento e si mettono a sparare da finestre e balconi. Montalbano e i suoi, con un’operazione carica di tensione, riescono a disarmare e ad arrestare i due.

Nell’appartamento, oltre a vari segni della follia dei due residenti, viene trovata una bambola gonfiabile, stranamente deturpata, che lascia il Commissario piuttosto pensoso e perplesso. Il giorno successivo un’altra bambola gonfiabile identica viene trovata in un cassonetto.

Salvo comprende che le due bambole gemelle appartengono ad un enigma che dovrà risolvere. E difatti, di lì a poco, comincia a ricevere strane lettere anonime: si tratta di sciarade, indovinelli, una vera e propria caccia al tesoro alla quale il Commissario viene invitato.

Inizialmente sembra che l’autore di tali missive possa essere semplicemente un qualche arrogante picchiatello che vuole lanciargli una sfida di intelligenza, ma presto la caccia al tesoro prende una piega inquietante.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Alessandro Intini, Angelo Russo, Isabell Sollman, Giovanni Moschella, Dajana Roncione, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio, Giovanni Visentin, Pier Giuseppe Giuffrida, Laura Lupo, Aldo Messineo, Filippo Minacapilli, Mario Morabito, Raniela Ragonese.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025