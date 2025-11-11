Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro – Mercoledì 12 novembre 2025 – Rai1

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai1 mercoledì 12 novembre 2025 in prima serata con l’episodio “La caccia al tesoro“, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

La regia è di Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro – Trama

Una mattina, Gregorio e Caterina Palmisano, due anziani si barricano nel loro appartamento e si mettono a sparare da finestre e balconi. Montalbano e i suoi, con un’operazione carica di tensione, riescono a disarmare e ad arrestare i due.

Nell’appartamento, oltre a vari segni della follia dei due residenti, viene trovata una bambola gonfiabile, stranamente deturpata, che lascia il Commissario piuttosto pensoso e perplesso. Il giorno successivo un’altra bambola gonfiabile identica viene trovata in un cassonetto.

Salvo comprende che le due bambole gemelle appartengono ad un enigma che dovrà risolvere. E difatti, di lì a poco, comincia a ricevere strane lettere anonime: si tratta di sciarade, indovinelli, una vera e propria caccia al tesoro alla quale il Commissario viene invitato.

Inizialmente sembra che l’autore di tali missive possa essere semplicemente un qualche arrogante picchiatello che vuole lanciargli una sfida di intelligenza, ma presto la caccia al tesoro prende una piega inquietante.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Alessandro Intini, Angelo Russo, Isabell Sollman, Giovanni Moschella, Dajana Roncione, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio, Giovanni Visentin, Pier Giuseppe Giuffrida, Laura Lupo, Aldo Messineo, Filippo Minacapilli, Mario Morabito, Raniela Ragonese.