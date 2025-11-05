HomeTelevisioneIl Commissario Montalbano - La danza del gabbiano – Trama e cast...
Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano – Trama e cast – Rai1

Redazione
di Redazione
Il Commissario Montalbano

Su Rai1 il Commissario Montalbano con l’episodio “La danza del gabbiano”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi.
Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, l’episodio va in onda mercoledì 5 novembre 2025 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano – Trama

Un fatto assai insolito: una mattina Fazio non si presenta al Commissariato. Non si riesce a rintracciarlo in nessun modo, non è a casa, il cellulare è spento. Giunge addirittura il padre dell’ispettore, che rivela a Montalbano di essere preoccupato, perché aveva un appuntamento col figlio, che non si è presentato, e non riesce a trovarlo in nessuna maniera.

Il commissario capisce che Fazio deve avere intrapreso un’indagine in solitaria, di testa sua, senza dire niente a nessuno, e probabilmente ha avuto qualche problema. Seguendo labili tracce, Montalbano individua il posto dove Fazio si era recato la sera precedente e vi trova i segni di una sparatoria.

Tremendamente angosciato, non può che concludere che il suo ispettore sia stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Salvo continua le indagini e finalmente viene contattato da un latitante, che ha qualcosa di importante, ma purtroppo non rassicurante, da raccontargli: presso la montagna Scibetta ha visto Fazio, ferito alla testa, nelle mani di due criminali che volevano ucciderlo gettandolo in uno dei pozzi secchi.

Per Montalbano e i suoi inizia una drammatica ricerca.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Ilenia Maccarone, Alfredo Libassi, Sebastiano Rapisarda, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Monica Dugo, Morgana Gargiulo, Ornella Giusto, Davide Lo Verde, Matilde Piana, Raniela Ragonese, Raimondo Todaro, Marco Paolo Tucci, Concetta Lazzaro, Aldo Messineo, Domenico Munzone, Massimo Procopio.

