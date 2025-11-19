Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio – La trama – Rai1

Su Rai1 il Commissario Montalbano nell’episodio dal titolo “L’età del dubbio“, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

L’appuntamento è per mercoledì 19 novembre 2025 in prima serata.

La regia è di Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio – Trama

Sulla strada per il Commissariato, Montalbano soccorre una ragazza la cui auto sta per sprofondare nel fondo stradale inghiottito dal fango. La ragazza dice di chiamarsi Vanna Digiulio, viene da Palermo e deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha un appuntamento con la zia, in arrivo con il suo yacht.

Montalbano la ospita in Commissariato, e quando finalmente lo yacht della zia arriva a Vigàta – e il motivo del suo ritardo è spiegato dal fatto che l’equipaggio ha trovato un cadavere in mare – Vanna sparisce. E anche la stessa zia – Livia Giovannini, proprietaria dello yacht che tra l’altro si chiama proprio Vanna – sembra molto sorpresa quando Montalbano, indagando sul cadavere trovato in mare, le chiede di lei.

Il Commissario comincia a sospettare che quella ragazza occhialuta e apparentemente indifesa gli abbia raccontato un sacco di bugie. Intanto però il dottor Pasquano scopre che il cadavere trovato in mare in realtà è stato avvelenato. Si tratta quindi di un caso di omicidio, in cui per giunta la vittima è stata sfigurata in modo da rendere impossibile la sua identificazione.

Ad aiutare Montalbano in questa indagine è l’Ufficiale della Capitaneria di Porto, il Tenente Laura Belladonna.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Isabella Ragonese, Caterina Vertova, Ana Caterina Morariu, Angelo Russo, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Matteo Azchirvani, Gianluigi Fogacci, Ettore Colombo, Anis Gharbi, Adriano Giammanco, Paolo Gasparini, Pino Torcasio.