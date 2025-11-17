HomeTelevisioneIl Commissario Ricciardi 3 – Seconda puntata – La trama
Il Commissario Ricciardi 3 – Seconda puntata – La trama

Su Rai1 lunedì 17 novembre 2025 in prima serata va in onda la seconda puntata della terza stagione della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”, con Lino Guanciale.

Il titolo di questo secondo episodio è “I vivi e i morti“.
La regia è di Gianpaolo Tescari.

Il Commissario Ricciardi – I vivi e i morti – La trama

Un orribile delitto sconvolge la città: un farmacista viene trovato ucciso con un punteruolo nel cranio e gli occhi coperti da una benda nera.

L’indagine di Ricciardi si complica quando altri omicidi si susseguono con lo stesso modus operandi.

Che collegamento c’è fra le vittime e cosa rende questa indagine così caratteristica?

Ricciardi dovrà scoprirlo, mentre nel privato, l’amore per Enrica lo mette di fronte alla necessità di confessarle la sua maledizione.

Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.

