HomeTelevisioneIl Commissario Ricciardi 3 – Il purgatorio dell'angelo - Trama e cast...
Televisione

Il Commissario Ricciardi 3 – Il purgatorio dell’angelo – Trama e cast – Rai1

Redazione
di Redazione
Il Commissario Ricciardi

Ha per titolo “Il purgatorio dell’angelo” il terzo episodio della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”, con Lino Guanciale,in onda su Rai1 martedì 18 novembre 2025 in prima serata.

La regia è di Gianpaolo Tescari e Alessandro Scuderi.

Il Commissario Ricciardi – Il purgatorio dell’angelo – La trama

Il gesuita Padre Angelo viene ritrovato morto in riva al mare, colpito alla testa. Chi può aver ucciso un uomo tanto amato, che curava le anime, insegnava la fede e confessava i fedeli con passione e dedizione?

Le indagini del Commissario Ricciardi si muovono verso i legami di Padre Angelo con alcune influenti famiglie della città.

Chiudere il caso è più urgente del solito: bisogna che Ricciardi si liberi in fretta perché il matrimonio con Enrica è alle porte.

Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.

MOSTRE

A Palazzo Reale di Milano una mostra dedicata a Leonora Carrington

“Leonora Carrington”
Read more

A Chiavari la mostra fotografica “AttraversaMenti” di Federico Garibaldi

Mostra “AttraversaMenti”
Read more

A Firenze una mostra dedicata a Boccaccio politico

"Boccaccio politico per la città di Firenze"
Read more

“Antonio Giuseppe Santagata. Artista multiforme” – Mostra a Recco

Nel 1943, costretto dagli eventi bellici, Antonio Giuseppe Santagata decide di lasciare Roma e fare ritorno in Liguria, nella casa che aveva acquistato anni...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025