Il Commissario Ricciardi 3 – Il purgatorio dell’angelo – Trama e cast – Rai1

Ha per titolo “Il purgatorio dell’angelo” il terzo episodio della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”, con Lino Guanciale,in onda su Rai1 martedì 18 novembre 2025 in prima serata.

La regia è di Gianpaolo Tescari e Alessandro Scuderi.

Il Commissario Ricciardi – Il purgatorio dell’angelo – La trama

Il gesuita Padre Angelo viene ritrovato morto in riva al mare, colpito alla testa. Chi può aver ucciso un uomo tanto amato, che curava le anime, insegnava la fede e confessava i fedeli con passione e dedizione?

Le indagini del Commissario Ricciardi si muovono verso i legami di Padre Angelo con alcune influenti famiglie della città.

Chiudere il caso è più urgente del solito: bisogna che Ricciardi si liberi in fretta perché il matrimonio con Enrica è alle porte.

Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.