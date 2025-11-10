Il Commissario Ricciardi 3 – Trama della prima puntata – Rai1

Al via su Rai1, lunedì 10 novembre 2025 in prima serata, la terza stagione della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”, con Lino Guanciale.

Torna, dunque, il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, che continua a indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero.

Il titolo del primo episodio è “Per mano mia“.

La regia è di Gianpaolo Tescari.

Il Commissario Ricciardi – Per mano mia – La trama

Si avvicina il Natale, la città è allestita a festa, ma il Commissario è chiamato a indagare sull’omicidio del Capitano Garofalo delle Milizie Fasciste portuali e di sua moglie.

Sono stati trovati accoltellati in casa da una coppia di zampognari a cui la signora aveva dato appuntamento.

Ricciardi ed Enrica, intanto, cominciano a frequentarsi con la benedizione del padre della ragazza. Sarebbero felici, se non fosse che il Commissario non si decide a presentarsi in casa Colombo per affrontare la madre di Enrica e rendere ufficiale il loro fidanzamento.

Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.