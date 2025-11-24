HomeTelevisioneIl Commissario Ricciardi 3 – Ultima puntata – La trama
Il Commissario Ricciardi 3 – Ultima puntata – La trama

Redazione
di Redazione
Il Commissario Ricciardi

Su Rai1 lunedì 24 novembre 2025 in prima serata va in onda l’ultima puntata della terza stagione della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”, con Lino Guanciale.

Il titolo di questo episodio è “Il pianto dell’alba“.
La regia è di Gianpaolo Tescari.

Il Commissario Ricciardi – Il pianto dell’alba – La trama

Mentre il commissario Ricciardi attende che la sua vita cambi per sempre, un delitto inaspettato lo mette alle strette.

La persona sospettata è Livia Lucani, scomparsa dopo l’omicidio di Manfred, di cui è accusata.

Ma è stato davvero uno dei più grandi affetti di Ricciardi a macchiarsi di questo orribile crimine o niente è come sembra?

Nel cast Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.

