"Il ladro di bambini", il film di Gianni Amelio su Rai Storia

Il ladro di bambini

Su Rai Storia, per il ciclo “Cinema Italia”, sabato 22 novembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Gianni AmelioIl ladro di bambini”.

Il ladro di bambini – La trama

Antonio, un giovane carabiniere calabrese, deve accompagnare in treno da Milano a Civitavecchia, presso un istituto minorile, due bambini dal passato difficile: Rosetta e il fratellino Luciano.

Ma all’istituto i bambini non vengono ammessi.
Il viaggio così si prolunga fino in Sicilia, dove un secondo istituto dovrebbe accogliere i due bambini.

Il cast

Nel cast Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano, Renato Carpentieri, Vitalba Andrea, Florènce Darel, Marina Golovine, Fabio Alessandrini, Massimo De Lorenzo, Celeste Brancato, Maria Pia Di Giovanni.

