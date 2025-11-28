HomeTelevisione"In arte Nino", il film su Nino Manfredi - Rai Premium
“In arte Nino”, il film su Nino Manfredi – Rai Premium

Redazione
di Redazione
In arte Nino

Su Rai Premium venerdì 28 novembre 2025 in prima serata va in onda il film “In arte Nino“. Un ritratto di Nino Manfredi, attore tra i più amati e iconici del Cinema italiano.

Il film ripercorre il viaggio di formazione dell’uomo e dell’artista dal 1943, quando intraprende gli studi all’Accademia d’Arte Drammatica, fino alla soglia del successo, nel 1958, con la partecipazione a Canzonissima: le radici ciociare e gli anni difficili della guerra a Roma, gli studi di Legge, gli esordi da attore insieme all’amico Buazzelli, l’incontro con Erminia e, finalmente, il grande successo.

Elio Germano interpreta il giovane Saturnino Manfredi che diventerà il grande Nino. Accanto a lui Miriam Leone è Erminia, la donna che sarà al fianco di Nino per tutta la vita.

Luca Manfredi firma la regia del film.
Le musiche sono di Nicola Piovani.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

