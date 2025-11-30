HomeTelevisione“L’altro ispettore”, al via la serie tv con Alessio Vassallo - Rai1
“L’altro ispettore”, al via la serie tv con Alessio Vassallo – Rai1

Al via su Rai1, martedì 2 dicembre 2025 in prima serata, la serie tvL’altro ispettore”, con Alessio Vassallo.

Al centro della serie, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, i temi del lavoro e della cultura della sicurezza.
La regia è di Paola Randi.

Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritroverà a lavorare nelle indagini dei vari casi; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

Ambientata a Lucca, la serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno.

L’altro ispettore – Ritorno a casa – La trama

Domenico Dodaro è alle prese con una morte bianca in un cotonificio. Il sistema di sicurezza non ha protetto Karina, operaia di 19 anni, trascinata dentro il rullo di un orditoio.

In un primo momento, si sospetta che la causa sia da addebitare alla mancanza di concentrazione di Karina, stanca per via degli intensivi allenamenti serali di danza. Mimmo, però, scoprirà che la verità è ben diversa.

L’altro ispettore – Fantasmi del passato – La trama

Il corpo di Habib Moradi viene ritrovato in fin di vita davanti al Pronto Soccorso. Date le sue condizioni fisiche, Raffaella crede si tratti di un pestaggio, ma Domenico non ne è convinto, teme che si possa trattare di un incidente sul lavoro: una tragica caduta dall’alto, forse da un ponteggio.

Grazie alla tenacia dell’ispettore, l’incidente getterà luce su un problema molto più complesso.

Il cast

Alessio Vassallo, Cesare Bocci, Francesca Inaudi, Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Massimiliano Galligani, Angelica Tuccini, Matilde Bernardi, Barbara Enrichi, Kelvin Nkole, Valerio Di Domenicantonio, Chiara Cavaliere, Sergio Pierattini, Giulia Weber, Beniamino Brogi.

