Le streghe, film su Italia 1 – La trama

Su Italia 1, sabato 29 novembre 2025 in prima serata, va in onda il film di Robert Zemeckis “Le streghe“, tratto dal libro di Roald Dahl.
Le streghe – La trama
Il film fantasy narra la storia di un giovane orfano che va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, nell’Alabama.
Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche. Così la nonna saggiamente decide di portare il giovane in una sfarzosa località balneare.
Purtroppo i due arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo per portare a termine i suoi piani malefici.
Nel cast Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno, Codie-Lei Eastick.