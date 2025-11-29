HomeTelevisioneLe streghe, film su Italia 1 - La trama
Le streghe, film su Italia 1 – La trama

Su Italia 1, sabato 29 novembre 2025 in prima serata, va in onda il film di Robert ZemeckisLe streghe“, tratto dal libro di Roald Dahl.

Le streghe – La trama

Il film fantasy narra la storia di un giovane orfano che va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, nell’Alabama.

Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche. Così la nonna saggiamente decide di portare il giovane in una sfarzosa località balneare.

Purtroppo i due arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo per portare a termine i suoi piani malefici.

Nel cast Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno, Codie-Lei Eastick.

