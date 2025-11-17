“Lo spaesato”, con Teo Mammucari a Noto – Rai2

Noto, perla del Barocco siciliano e Patrimonio dell’Umanità Unesco, ospita Teo Mammuccari nel nuovo appuntamento de “Lo Spaesato”.

Il people comedy show, che racconta l’Italia attraverso la comicità, va in onda su Rai2 lunedì 17 novembre 2025 alle ore 21.20.

Mammucari viene a conoscenza di pratiche ancestrali in grado, secondo gli esperti locali, di guarire dai morsi velenosi, di eliminare ogni negatività e di regalare la felicità in amore, e spiega che, su questi argomenti, tutti si dividono in: Babbi (ovvero i creduloni) e Malfidati (cioè coloro che sono scettici).

Eppure, a Noto l’apparecchio che rivela i fantasmi si è acceso, il pubblico del teatro ha visto quei pantaloni appesi al soffitto, e qualcuno di notte ha annodato le trecce ai cavalli!

Tra filtri e pozioni, rabdomanti e peperoncini, si farà luce su tutti i misteri, fino alla spettacolare festa finale con milioni di petali colorati: la celeberrima Infiorata di Noto.