HomePaesi e Città“Lo spaesato”, con Teo Mammucari a Noto - Rai2
Paesi e CittàTelevisione

“Lo spaesato”, con Teo Mammucari a Noto – Rai2

Redazione
di Redazione
Lo spaesato

Noto, perla del Barocco siciliano e Patrimonio dell’Umanità Unesco, ospita Teo Mammuccari nel nuovo appuntamento de “Lo Spaesato”.
Il people comedy show, che racconta l’Italia attraverso la comicità, va in onda su Rai2 lunedì 17 novembre 2025 alle ore 21.20.

Mammucari viene a conoscenza di pratiche ancestrali in grado, secondo gli esperti locali, di guarire dai morsi velenosi, di eliminare ogni negatività e di regalare la felicità in amore, e spiega che, su questi argomenti, tutti si dividono in: Babbi (ovvero i creduloni) e Malfidati (cioè coloro che sono scettici).

Eppure, a Noto l’apparecchio che rivela i fantasmi si è acceso, il pubblico del teatro ha visto quei pantaloni appesi al soffitto, e qualcuno di notte ha annodato le trecce ai cavalli!

Tra filtri e pozioni, rabdomanti e peperoncini, si farà luce su tutti i misteri, fino alla spettacolare festa finale con milioni di petali colorati: la celeberrima Infiorata di Noto.

MOSTRE

A Palazzo Reale di Milano una mostra dedicata a Leonora Carrington

“Leonora Carrington”
Read more

A Chiavari la mostra fotografica “AttraversaMenti” di Federico Garibaldi

Mostra “AttraversaMenti”
Read more

A Firenze una mostra dedicata a Boccaccio politico

"Boccaccio politico per la città di Firenze"
Read more

“Antonio Giuseppe Santagata. Artista multiforme” – Mostra a Recco

Nel 1943, costretto dagli eventi bellici, Antonio Giuseppe Santagata decide di lasciare Roma e fare ritorno in Liguria, nella casa che aveva acquistato anni...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025