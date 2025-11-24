“Lo spaesato”, ultima puntata – Teo Mammucari visita la Valle del Volturno – Rai2

Su Rai2 lunedì 24 novembre 2025 alle ore 21.20 ultimo appuntamento con “Lo spaesato”, people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità.

Teo Mammucari visita la Valle del fiume Volturno, in provincia di Isernia (Molise), in una puntata “itinerante” ricca di divertimento e sorprese.

I paesi protagonisti sono: Fornelli, Scapoli, Castelnuovo e Colli al Volturno.

Tra le tante situazioni più “curiose”, Teo Mammuccari si troverà a dover viaggiare compresso in una piccola utilitaria, in compagnia di un allevatore e delle sue pecore.

Farà i conti con un’antica leggenda, secondo la quale se l’asino di una speciale Confraternita molisana entra in casa e lascia un “ricordino” si attende un anno fortunato.

Teo scoprirà i migliori zampognari del mondo, lo “sceriffo degli orsi”, le campionesse di uncinetto e un favoloso gruppo di signore canterine.

In una puntata più che mai effervescente, la ciliegina sulla torta sarà una super-sorpresa romantica architettata da Teo.