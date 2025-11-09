Màkari 4, ultima puntata – Trama

Màkari 4 – Serena Iansiti, Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano © Valentina Glorioso

Su Rai1 domenica 9 novembre 2025 in prima serata l’ultima puntata della quarta stagione della serie tv “Màkari”, con Claudio Gioè.

La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Titolo di questo ultimo episodio è “La Magna Via“, tratto dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri.

Màkari – La Magna Via – La trama

Suleima si precipita a Màkari per conoscere Arianna. Ma Saverio è diviso fra opposti sentimenti, opposti desideri, senza riuscire a risolversi, in bilico tra lei e Michela.

La situazione, già delicata, si complica quando, durante un’escursione a Pizzo Maraventano organizzata dal professor Lamanna e Mimì, viene trovato il corpo di Paolo Trovato, detto “u’ sceccu”, e Saverio e Piccionello si ritrovano a indagare.

Nel frattempo, Saverio dovrà gestire il ritorno di Claudia, una nuova sbalorditiva scoperta e l’annuncio dell’imminente partenza di Michela per l’Australia.

Per Saverio Lamanna è arrivato il momento di prendere in mano la propria vita.

Il cast

Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr, Paola De Crescenzo, Giovanni Carta.