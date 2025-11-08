“Màkari” – Replica della terza puntata – Rai Premium

Màkari 4 – Domenico Centamore, Claudio Gioè, Serena Iansiti © Valentina Glorioso

Su Rai Premium sabato 8 novembre 2025 alle ore 23.05 la replica della terza puntata della quarta stagione della serie televisiva “Màkari”, con Claudio Gioè.

La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Il titolo del terzo episodio è “Il ballo dei diavoli“, tratto dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri.

Màkari – Il ballo dei diavoli – La trama

Randone è nei guai: sospettato di essere implicato nella morte di Angelora Tomarchio, avvenuta nella sua casa-museo mentre per le strade si svolgeva il tradizionale “ballo dei diavoli”, il vicequestore è stato sospeso.

Si tratta di un depistaggio o qualcuno vuole metterlo nei guai?

Saverio non può che indagare. A complicare la situazione ci si mette prima Arianna, con la quale il rapporto è sempre più complicato e che ora rischia la sospensione, e poi l’arrivo a Màkari dei genitori di Suleima.

Alfonso e Matilde sono decisi ad aiutare Saverio ad avviare un’attività più redditizia di quella di scrittore: vuole o non vuole mettere su famiglia?

In realtà, Saverio non ha una risposta: la sua vita sentimentale è sempre più complicata, vista la presenza di Michela nella sua vita.

E, forse, è arrivato il momento di dire la verità a Suleima e raccontarle dell’arrivo di Arianna nella sua vita…

Il cast

Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr, Ninni Bruschetta, Romina Caruana, Roy Paci.