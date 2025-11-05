HomeTelevisione“Mangia Prega Ama”, un film con Julia Roberts - Rai Movie
"Mangia Prega Ama", un film con Julia Roberts – Rai Movie

Su Rai Movie mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Ryan Murphy dal titolo “Mangia Prega Ama”, tratto dal romanzo bestseller di Elizabeth Gilbert.

Mangia Prega Ama – La trama

Liz Gilbert (Julia Roberts) ha tutto ciò che una donna moderna può sognare, un marito, una casa e una carriera di successo, eppure è insoddisfatta, confusa e alla ricerca di cosa effettivamente desidera dalla vita.

Appena divorziata, trovandosi ad un bivio, Liz decide di allontanarsi dal suo mondo rischiando tutto. Intraprende così un viaggio in Italia, India e Indonesia per tagliare con il passato e ritrovare se stessa.

Temi come la convivialità, la spiritualità e l’amore sono al centro del percorso intrapreso dalla protagonista.
Ciascuna tappa in uno di questi Paesi corrisponde alla riscoperta di una parte di sé.

Nel cast Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, Richard Jenkins, Billy Crudup, Giuseppe Gandini, Silvano Rossi, Viola Davis.

