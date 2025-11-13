HomeTelevisione"Non avrete il mio odio", film su Rai Movie
Televisione

“Non avrete il mio odio”, film su Rai Movie

Redazione
di Redazione
Non avrete il mio odio

Su Rai Movie giovedì 13 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Kilian Riedhof dal titolo “Non avrete il mio odio“.

Non avrete il mio odio – La trama

La storia di Antoine Leiris, giornalista francese che perse la moglie nella serie di attentati verificatisi nel 2015 a Parigi.

Qualche giorno dopo la tragedia Antoine scrisse di getto, su Facebook, una lettera aperta agli attentatori, negando sentimenti di odio e rabbia, e ripromettendosi di educare in questo modo il figlioletto, reso orfano della madre.

La lettera susciterà commozione mondiale.

Nel cast Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin, Jonathan Failla, Zoé Iorio.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025