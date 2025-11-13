“Non avrete il mio odio”, film su Rai Movie

Su Rai Movie giovedì 13 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Kilian Riedhof dal titolo “Non avrete il mio odio“.
Non avrete il mio odio – La trama
La storia di Antoine Leiris, giornalista francese che perse la moglie nella serie di attentati verificatisi nel 2015 a Parigi.
Qualche giorno dopo la tragedia Antoine scrisse di getto, su Facebook, una lettera aperta agli attentatori, negando sentimenti di odio e rabbia, e ripromettendosi di educare in questo modo il figlioletto, reso orfano della madre.
La lettera susciterà commozione mondiale.
Nel cast Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin, Jonathan Failla, Zoé Iorio.