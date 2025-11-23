HomeTelevisione“Non così vicino”, film su Rai1
“Non così vicino”, film su Rai1

Non così vicino

Su Rai1 domenica 23 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Marc Forster dal titolo “Non così vicino”.

Il film è tratto dal romanzo “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman.

Non così vicino – La trama

Otto Anderson è un uomo solitario e disilluso che ha perso il gusto per la vita dopo essere rimasto vedovo della moglie Sonya.

Preciso, inflessibile e poco incline ai sentimenti, Otto trascorre le sue giornate seguendo routine immutabili, fino a quando l’arrivo dei nuovi vicini, una coppia con due figlie, rompe il silenzio che si è costruito attorno.

Marisol, la nuova vicina, è energica e determinata, e scorge dietro la sua ruvidità un’umanità fragile che chiede solo di essere ascoltata. Nasce così una bizzarra amicizia che gli rivoluzionerà la vita.

Nel cast Tom Hanks, Truman Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Juanita Jennings.

